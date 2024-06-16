«الغرف التجارية»: استقرار ملحوظ في أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق

أعلن أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الراهنة تشهد استقرارا ملحوظا، لتزامن موسم الأعياد مع زيادة معدلات الزواج، وفقا لتصريحات خاصة لـ«الوطن».

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الأجهزة الكهربائية، وفقا لعدد من المنصات التجارية لبيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

أسعار التكييفات

جاء متوسط أسعارالتكييفات 1.5 حصان، تشغيل بارد وساخن، سواء أسود أو أبيض اللون، بنحو 24 ألف جنيه.

سعر غسالة الملابس

سجل متوسط سعر غسالات الملابس تحميل أمامي، 8 كيلو، أسود اللون، بنحو 20.799 جنيه.

أسعار شاشات التليفزيون

بلغ متوسط سعر شاشات التليفزيون، 60 بوصة سمارت LED، بدقة تصل إلى 4k، بريسيفر داخلي بنحو 19 ألف جنيه.

أسعار الأدوات المنزلية

وجاء متوسط سعر الميكروييف بشواية، سعة 42 لتر، أسود اللون، بنحو 8.499 جنيه.

وبلغ متوسط سعر الديب فريزر ديجيتال رأسي، سعة 238 لتر، 7 أدراج، رمادي اللون بسعر 24.999 جنيه.

وعن سعر الثلاجات، فجاء متوسط سعر الثلاجة سعة 430 لتر، انفرتر، ستانلس ستيل، بسعر 26.499 جنيه.