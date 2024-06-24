«حياة كريمة» تستجيب لأهالي أسوان.. تركيب عدد من المظلات للوقاية من الشمس

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» تركيب عددٍ من مظلات الحماية من الشمس لأهالي جزيرة هيسا في أسوان؛ لتساعدهم على تخفيف حرارة الشمس في أثناء انتظار المعديات، وذكرت المؤسسة في منشور عبر صفحتها: «قُمنا بتركيب مظلات تحمي الأهالي من شدة الحر وهما بينتظروا المعديات».

تركيب مظلات تحمي الأهالي

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، في منشور على «فيسبوك»، أنّ أهالي جزيرة هيسا بمحافظة أسوان كانوا يعانون من حرارة الشمس الشديدة، والتي كانت تجعل الانتظار معاناة كبيرة لأهلنا، لذا استجابت المؤسسة، وبفضل تبرعات عدد كبير من الناس، ركّبت مظلات تحمي الأهالي من شدة الحر في أثناء انتظار المعديات: «دلوقتي الانتظار بقى براحة أكبر وحماية من الشمس».

ولفتت حياة كريمة إلى طرق التبرع للمؤسسة من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة:https://donation.hayakarima.com، أو من خلال الرسائل النصية علي رقم 9509، وتطبيق فوري، ميجا خير، إنستاباي، فودافون كاش، أورنج كاش، أو من خلال رقم الحساب الموحد للبنوك 45004500.