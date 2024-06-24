الكشف على 1314 مريضا في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

اعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، عن تنفيذها قافلة طبية بقرية بقرية بقرية منشأة عمرو بمركز الفشن جنوب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1314 مريضًا وصرف العلاج بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

واشارت المديرية في بيان صحفي، اليوم، إلى أن القافلة الطبية، تضمنت ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية بقرية منشأة عمرو بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، فحص المرضى في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

إجراء التحاليل الطبية بالمجان

واستهدفت القافلة إجراء 46 تحليلاً بمعمل الدم، و52 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 14 حالة أشعة، واستصدار 11 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 32 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.