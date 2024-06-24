بعد مرور 11 عاما على 30 يونيو.. هذا ما أنجزته الدولة في قطاع الصناعة

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن القطاع الصناعي بعد ثورة 30 يونيو، وعلى مدى الـ11 سنة الماضية من حكم الرئيس السيسي، شهد تحولا كبيرا وطفرة وقفزة صناعية، ساهمت في توطين الصناعة المحلية وزيادة حجم الصادرات المصرية ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الدولة قدمت العديد من المحفزات التشريعية والاستثمارية والضريبية والتمويلية لدعم القطاع الصناعي وتنشيط القطاعات الإنتاجية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أنه خلال تلك السنوات، أنشأت الآلاف من المصانع والمنشآت الصناعية في جميع المحافظات، منها إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، تشتمل على 5046 وحدة صناعية.

زيادة عدد المناطق الصناعية إلى 147 منطقة

ولفت إلى زيادة عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في عام 2014 حتى أصبحت 147 منطقة صناعية عام 2022، منها 17 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي بمساحة 22.9 مليون متر مربع، إضافة لإنشاء 4 مدن صناعية كبيرة منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، ومدينة الدواء، ومدينة الرخام بالجلالة، وكلها تعمل حاليا وعلى مساحات تصل لمئات الأفدنة، إضافة لمشروع مجمع الورش الحرفية، والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، وقد قدرت بعض الإحصائيات أن عدد المصانع التي تم إنشاؤها أكثر من 6950 مصنعا وفرت فرص العمل وزادت الدخل القومي .

وأوضح «غراب»، في بيان، اليوم الأحد، أن المساحة الإجمالية للأراضي الصناعة التي طرحتها الحكومة حتى عام 2020 بلغت 37 مليون متر مربع شاملة الخدمات والطرق، كما بلغت قطع الأراضي الصناعية المخصصة منذ عام 2016 وحتى 2023 نحو 390 قطعة أرض بإجمالي مساحة أكبر من 14 مليون متر مربع، ومنذ عام 2017 وحتى 2023 تم منح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل، كما تم منح 7433 رخصة بناء منذ عام 2015 وحتى 2023، ومنح 57 ألف و122 سجل صناعي، والانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية بكامل المرافق وجاري استكمال بقية المناطق الصناعية، إضافة لإعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات .

إصدار العديد من القرارات والتشريعات الخاصة لتحفيز استثمارات

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدولة أصدرت العديد من القرارات والتشريعات الخاصة لتحفيز استثمارات ودعم القطاع الصناعي منها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج الصناعي المصري بالعقود الحكومية، وإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإنشاء مجلس الصناعات النسيجية، وتقديم المحفزات والتيسيرات للأنشطة الصناعية وتيسيرات لحصول صغار المستثمرين على وحدات صناعية.

وكذلك إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والبرنامج القومي لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبدء تصنيع الأتوبيسات المنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام، وطرح الأراضي الصناعي بنظام حق الانتفاع، إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وغيرها من القرارات المحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، كما تم إصدار نحو 29 رخصة ذهبية حتى أول مايو الماضي منذ تطبيق العمل بنظام الموافقة الواحدة بإجمالي استثمارات 10 مليار دولار