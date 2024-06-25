شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25-6-2024 أمام الجنيه المصري، استقرارا في بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، إذ سجلت العملة السعودية 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

وتستعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25-6-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية في بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم 12.87 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودي اليوم بنحو 12.87 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.87 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك cib

فيما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، 12.81 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.93 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.