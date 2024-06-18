سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 18-6-2024

شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار بالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى، حيث سجلت العملة السعودية اليوم في بنك القاهرة 12.73 جنيه للبيع، وللشراء 12.70 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث عبر مواقع البنوك الرسمية على الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، 12.73 جنيه للبيع، و12.70 للشراء جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في حين سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية، 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

أما سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة، فسجل 12.73 جنيه للبيع، وللشراء 12.70 جنيه.