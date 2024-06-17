سعر الريال السعودي اليوم الاثنين17-6-2026 مقابل الجنيه المصري في البنوك

أعلن البنك المركزي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17-6-2024 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، إذ سجلت العملة السعودية في بنك مصر 12.72 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وتشهد أيام العطلات الرسمية للبنوك تعاملات إلكترونية من خلال ماكينات الصرف الآلي التي يمكن من خلالها استبدال العملات الأجنبية بالعملة المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري، 12.72 جنيه للبيع، و12.68 للشراء جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 12.71 جنيه للبيع، و12.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر فسجل 12.72 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 12.74 جنيه للبيع، و12.71 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

كما استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، عند 12.71 جنيه للبيع، وللشراء 12.67 جنيه.