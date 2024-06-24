تنسيق مدارس التمريض 2024 بعد الإعدادية في الفيوم.. الحد الأدنى والشروط

كشفت إدارة التمريض والمدارس والبعثات بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، تفاصيل تنسيق مدارس التمريض 2024 بعد الإعدادية في الفيوم، موضحةً الحد الأدنى للقبول والأوراق المطلوبة، وموعد تقديم ملفات الطلاب، إذ يُقبل عدد كبير من الطلاب خصوصًا الفتيات على الالتحاق بمدارس التمريض كبديل عن الثانوية العامة، نظرًا لكونها لها تكليف وتوفر وظيفة حكومية مضمونة عقب التخرج.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن تنسيق مدارس التمريض 2024 بعد الإعدادية في محافظة الفيوم، والأوراق المطلوبة والشروط وموعد التقديم، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق مدارس التمريض 2024 بعد الإعدادية

وصرحت الدكتورة أسماء الشريف مدير إدارة التدريب والمدارس والبعثات بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بأنّ الحد الأدنى لقبول الملفات في تنسيق التمريض 2024 بعد الإعدادية في الفيوم، يبلغ 260 درجة مثل العام المنصرم، على أن يتم أخذ الطلاب أصحاب أعلى الدرجات في كل مركز، وإعلان الحد الأدنى الذي تم قبوله فور انتهاء أعمال التنسيق.

موعد تنسيق تمريض 2024 الفيوم

وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّه فيما يخص موعد تنسيق تمريض 2024 في الفيوم، فإنّه من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل بعد تسلم الطلاب شهادة الإعدادية من المدارس، وذلك نظرًا لأنّه لن يُقبل ببيان النجاح في تنسيق مدارس التمريض 2024 بعد الإعدادية، وسيتم قبول شهادة الإعدادية فقط.

شروط تنسيق مدارس التمريض 2024

وذكرت أنّّ أحد أهم شرط لتنسيق مدارس التمريض 2024، هو اجتياز الاختبارات التي تتضمن امتحان إملاء، واختبارات القدرات، وكشف الهيئة، فضلًا عن دراسة اللغة الإنجليزية أولى أو ثانية، ومن نفس المركز الذي يقدم الطالب أوراقه فيه، وأنّ يكون مصري الجنسية، ومشهور بحسن السير والسلوك، ومتفرغ للدراسة وغير متزوج ويقدم إقرارًا بعدم الزواج طوال الدراسة.

تخصصات مدارس التمريض 2024

وكشفت الدكتورة نشوى جلال عمار المسؤول الإعلامي بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ نظام الدراسة في مدارس التمريض بمحافظة الفيوم ينقسم إلى فئتين، الأولى 3 سنوات دراسة في المدرسة، والثانية، سنتان في المعهد، موضحةً أنّ التخصصات تكون في المعهد بعد إنهاء سنوات الدراسة الأساسية.