تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في المحافظات.. التفاصيل والشروط

يشغل تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في المحافظات بال الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، نظرًا لكونه ضمن بدائل الثانوية العامة 2024ـ إذ إنّها توفر وظائف مضمونة فور التخرج برواتب شهرية ثابتة، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لإكمال دراستهم العليا بالالتحاق بكليات التمريض المنتشرة في مختلف الجامعات.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024

وتستعد مديريات الصحة، للإعلان عن تفاصيل تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في المحافظات كافة والحد الأدنى للقبول، فضلًا عن الشروط، وفقًا لنسبة النجاح في كل محافظة على حدة، فضلًا عن الاحتياج الفعلي لكل محافظة للممرضين، لذلك فإنّ أعمال التنسيق تأتي مختلفة من محافظة لأخرى.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 الجيزة

ومن المتوقع أن يأتي تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 الجيزة مرتفعًا عن العام الماضي بنسبة تتراوح نحو 2.33% درجة، وهي نسبة الزيادة في نجاح الشهادة الإعدادية 2024 مقارنة بالعام المنصرم.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 القليوبية

وبعدما اعتمد محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، فإنّه من المتوقع أن يزداد تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 القليوبية نحو 1.7% بسبب ارتفاع نسب النجاح عن العام المنصرم، من 80.68% حتى 81.6%.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 الدقهلية

وعلى عكس معظم المحافظات، فإنّه من المتوقع انخفاض تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 الدقهلية، بسبب انخفاض نسبة النجاح هذا العام نحو 1.5%، إذ بلغت هذا العام 82.5%، مقارنةً بالعام الماضي والذي بلغت خلاله نحو 84%.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 أسيوط

وبحسب نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام، فإنّه من المتوقع أن يأتي تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 أسيوط مثل العام الماضي أو أعلى بنسبة طفيفة جدًا، بسبب تشابه النتيجة هذا العام مع العام المنصرم، حيث بلغت نسبة النجاح العام الحالي نحو 77.85%، مقارنةً بـ 77.3% العام المنصرم.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 الإسكندرية

وشهدت نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية، ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 3% إذ بلغت هذا العام 86.2% مقارنة بـ83.9% العام المنصرم، وهو ما يشير إلى ارتفاع تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 الإسكندرية عن العام الماضي.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 دمياط

وارتفعت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط بصورة كبيرة عن العام المنصرم، إذ بلغ الفرق بين نسب النجاح للعامين نحو 10.8%، إذ بلغت هذا العام نحو 85.8%، مقارنة بـ 75% فقط العام المنصرم، وهو ما يشير إلى ارتفاع كبير في تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 دمياط مقارنةً بالسنة الماضية.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 الشرقية

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية نحو 87.1%، مقارنةً بـ 85.9% العام المنصرم بزيادة بلغت نحو 2%، ما يشير إلى زيادة تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 الشرقية عن العام الماضي.

ضوابط تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024

وكشف الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن درجات القبول في تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 تختلف بحسب نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية داخل كل محافظة ويحدد وفقًا لها، إذ يرتفع بارتفاعها، وكذلك ينخفض بانخفاضها، بينما يتم قبول الأعلى مجموعًا، ويتم إعلان الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء التنسيق وليس قبله.

وأشار إلى أنّ وزارة الصحة حددت ضوابط وشروط تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في المحافظات كافة لضمان سد احتياجات المستشفيات في كل محافظة، وأهمها أنّه غير مسموح لأي طالب بالتقديم في مدرسة تمريض خارج نطاق سكنه الجغرافي.