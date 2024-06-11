تنسيق تمريض الفيوم 2024 بعد الإعدادية.. أعرف موقفك من القبول

يشغل تنسيق تمريض الفيوم 2024 بعد الإعدادية بال الكثيرين من طلاب الصف الثالث الإعدادي وذويهم بمحافظة الفيوم، وذلك بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة الماضية بنسبة نجاح بلغت نحو 78.16%.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق تمريض الفيوم 2024 بعد الإعدادية، وتوقعات التنسيق، فضلًا عن شروط الالتحاق بمدارس التمريض ما بعد الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، التي أعلنتها وزارة الصحة في بيان لها قبل أيام.

ما هو مجموع التمريض بعد الإعدادية في الفيوم؟

يترقب الطلاب الإعلان عن مجموع التمريض بعد الإعدادية في الفيوم 2024، خصوصًا بعد تراجع نسب النجاح في محافظة الفيوم بنسبة 1% تقريبًا، إذ سجلت هذا العام 78.16%، مقارنةً بـ 79.1% العام المنصرم، مما يشير إلى احتمالية انخفاض تنسيق تمريض الفيوم 2024 بعد الإعدادية.

تنسيق التمريض من كام 2024؟

وأوضحت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم في بيان سابق لها، إنّه يتم تحديد الحد الأدنى للقبول في تنسيق التمريض 2024 وفقًا للدرجات الأعلى، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للقبول في تنسيق التمريض 2024 بعد الإعدادية في نهاية أعمال التنسيق مثل العام الماضي.

ومن المتوقع أن يأتي تنسيق تمريض الفيوم 2024، بأقل من 260 بدرجات طفيفة، وهو تنسيق العام المنصرم، نظرًا لتشابه نسبة النجاح هذا العام مع العام الماضي وانخفاضها بدرجات ضئيلة جدًا.

أماكن تنسيق تمريض الفيوم 2024

ويشهد تنسيق تمريض الفيوم 2024، التقديم للطلاب والطالبات للالتحاق بمدرسة من بين 9 مدارس على أرض المحافظة، منهم 7 مدارس للفتيات، ومدرستين فقط للبنين، موزعين على مختلف مراكز المحافظة وهي:

- مدرستان تمريض للبنات داخل مستشفى الفيوم العام، لأبناء مدينة الفيوم وقرى مركز الفيوم.

- مدرسة تمريض اللاهون بنين.

- مدرسة تمريض مطرطارس بنين.

- مدرسة تمريض طامية بنات.

- مدرسة تمريض سنورس بنات.

- مدرسة تمريض إطسا بنات.

- مدرستان أبشواي ويوسف الصديق تمريض بنات بداخل مستشفى أبشواي.

الأوراق المطلوبة لتنسيق تمريض 2024

وفيما يخص الأوراق المطلوبة لتنسيق تمريض 2024 بعد الإعدادية بمحافظة الفيوم، فإنّه يتضمن الآتي:

- أصل الشهادة الإعدادية بالإضافة إلى 3 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد كومبيوتر بالإضافة إلى 3 صور منها.

- صورة الرقم القومي لولي الأمر.

- 8 صور شخصية بيضاء الخلفية.

- 6 طوابع مهن طبية.

- دمغة بقيمة جنيه واحد.

- حافظة مستندات بلاستيك.

شروط تنسيق تمريض الفيوم 2024

وأوضحت وزارة الصحة في بيان سابق لها، شروط تنسيق تمريض الفيوم 2024 بعد الشهادة الإعدادية، التي تمثلت في الآتي:

- الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- دراسة اللغة الإنجليزية سواء أولى أو ثانية.

- الحصول على الحد الأدنى للقبول في تنسيق تمريض الفيوم 2024.

- ألا يكون المتقدم متزوجا.

- التوقيع على إقرار بالتفرغ وعدم الزواج طوال فترة الدراسة.