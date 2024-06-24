أفلام عيد الأضحى تحقق 10 ملايين جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

تشهد دور العرض السينمائي انتعاشة كبيرة في شباك التذاكرمنذ عيد الأضحى، إذ حققت إيرادات غير مسبوقة على مدار الأسبوع الماضي، ونجحت الأفلام الأربعة الجديدة في تحقيق إيرادات عالية.

إيرادات أفلام عيد الأضحي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن أفلام العيد حققت أمس الأحد بدور العرض ما يقرب من 10 ملايين جنيه، ونجح فيلم ولاد رزق 3 في تحقيق رقم قياسي ليكون صاحب أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، محققا 7 ملايين و485 ألف جنيه.

فيلم اللعب مع العيال في المركز الثاني

وجاء في المركز الثاني فيلم اللعب مع العيال للمخرج عمرو عرفة، والذي حقق مليون و112 ألف جنيه، أما المركز الثالث كان من نصيب فيلم عصابة المكس، محققا631 ألف جنيه، وجاء في المركز الرابع والأخير فيلم أهل الكهف الذي حصد إيرادات بلغت 325 ألف جنيه.