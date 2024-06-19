الأفلام المصرية تحقق 115 مليون جنيه خلال عيد الأضحى.. «ولاد رزق 3» الأعلى إيرادات

انتعاشة كبيرة يشهدها شباك التذاكر في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى، إذ شهد تحقيق إيرادات غير مسبوقة على مدار الأسبوع الماضي، ونجحت الأفلام الأربعة الجديدة المطروحة في السينمات من تحقيق إيرادات وصلت لـ114 مليون و854 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

نجح فيلم ولاد رزق 3 في تحقيق رقم قياسي ليكون صاحب أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بعد ما حقق في آخر 24 ساعة في السينمات 23 مليون جنيه، ليصل إجمالي إيردات الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج طارق العريان لـ92 مليون و465 ألف جنيه، وبفارق كبير مع المركز الثاني حقق فيلم اللعب مع العيال للمخرج عمرو عرفة 12 مليون و720 ألف جنيه خلال أسبوعه الأول.

أهل الكهف يتذيل إيرادات أفلام العيد بـ3.8 مليون جنيه

أما المركز الثالث من نصيب فيلم عصابة المكس، والذي حقق خلال موسم عيد الأضحى السينمائي إيرادات تقدر بـ 5 مليون و802 ألف جنيه، وفي المركز الرابع والأخير فيلم أهل الكهف الذي حصد إيرادات بلغت 3 ملايين و866 ألف جنيه.