ولاد رزق 3 يقترب من الـ100 مليون جنيه في أسبوعه الأول بدور العرض

يواصل فيلم ولاد رزق 3 للمخرج طارق العريان، صعوده القياسي في شباك التذاكر خلال موسم عيد الأضحى 2024، وسجل الفيلم إيرادات عن أمس الثلاثاء في دور العرض السينمائي وصلت لـ23 مليون و113 ألف جنيه، ليصبح صاحب أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية في ثالث أيام العيد.

وخلال أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي نجح فيلم ولاد رزق 3 في تحقيق إيرادات مرتفعة بلغت 92 مليون و465 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وكشف المخرج طارق العريان في تصريحات سابقة، أنه بصدد العمل على جزء رابع من سلسلة أفلام ولاد رزق، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني ويجمع في بطولته عدد كبير من النجوم: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم بالإضافة إلى نسرين أمين، أسماء جلال، بجانب عدد ضخم من ضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي وإياد نصار، سيد رجب.