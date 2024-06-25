دعاء قضاء الحاجة وقت السَحر.. «اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته»

يعتاد المسلمون على الإكثار من ترديد الدعاء في أوقات اليوم المختلفة، أملًا في أنّ يحقق الله ما يتمنونه وأنّ يغفر لهم ذنوبهم ويجعلهم من الصالحين، ومن أبرز الأوقات التي يبتهل فيها العباد إلى المولى عز وجل، وقت السَحر وهو الوقت الذي يسبق طلوع الفجر، لذا نستعرض فيما يلي، دعاء قضاء الحاجة وقت السَحر.

ولا توجد صيغة ثابتة أو واحدة لدعاء قضاء الحاجة وقت السَحر، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة أنّ الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

دعاء قضاء الحاجة وقت السَحر

ويمكن أنّ يردد البعض في دعاء قضاء الحاجة وقت السَحر، الصيغ التالية:

- «لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

- «اللهم أني أتوجه إليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضي حاجتي، يا رسول الله أني أتوجه بك إلى ربي ليشفعك فيا ويقضي حاجتي».

- «لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

- «اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ».

- «اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ».

صيغة دعاء قضاء الحاجة وقت السحر

ويمكن أنّ يردد البعض في دعاء قضاء الحاجة وقت السحر، الصيغ التالية:

- «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين».

- «اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ.اللَّهمَّ إنِّي أَسألُك الثباتَ في الأمرِ، وأَسألُك عَزيمةَ الرُّشدِ، وأَسألُك شُكرَ نِعمتِك، وحُسْنَ عِبادتِك، وأَسألُك قَلْبًا سليمًا، ولِسانًا صادِقًا، وأَستغفِرُك لِما تَعلَمُ، وأَسألُك مِن خَيرِ ما تَعلَمُ، وأَعوذُ بك مِن شَرِّ ما تَعلَمُ».