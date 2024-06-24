خسائر فادحة جراء فيضانات الصين.. مصرع 70 شخصا وغرق قرى بالكامل (فيديو)

أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، بأن مسؤولون صينيون أصدروا تحذيرات جديدة للمواطنين من الفيضانات، إذ من المتوقع أن يتسبب هطول الأمطار في إحداث مزيد من الدمار في منطقة جنوب الصين.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية صينية، مصرع ما لا يقل عن 71 شخصا، حتى الآن جراء الفيضانات.

مشاهد من فيضانات الصين

وتتواصل الفيضانات المدمرة، منذ أسبوعين حتى اليوم، ما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ووفقًا لتقارير صينية.

ووثقت مشاهد مروعة للفيضانات في الصين بواسطة الكاميرات، وما تزال السلطات في مدينة تشانجشا بمقاطعة هونان، تكافح للتعامل مع تداعيات الأمطار المستمرة التي غمرت المنطقة.

وتشير التقارير الصينية، إلى أن هطول الأمطار لم يتوقف لمدة أسبوعين، ما تسبب في غمر 814 بلدة في 14 مدينة ومحافظة في الصين الشعبية.

خسائر بشرية ومادية جسيمة

وفي الجمعة الماضية، لقى 9 أشخاص حتفهم وفُقِدَ 6 آخرين في فيضانات تاريخية ضربت المناطق الريفية بمقاطعة قوانجدونج جنوب الصين.

وتتأثر مناطق شرق وجنوب الصين بشكل واسع بالأمطار المستمرة في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى خسائر بشرية جسيمة وأضرار في المحاصيل وانقطاع الطرق.

زرفعت السلطات المحلية بالصين، مستويات الاستجابة لحالات الطوارئ للتصدي لتأثيرات الظروف الجوية القاسية، وفقًا لوكالة «شينخوا» الصينية الرسمية.

ووفقًا للتقارير السابقة من «شينخوا»، تضرر أكثر من 66 ألف شخص في المقاطعة جراء الفيضانات، وما يزال الإصلاح الكامل للبنية التحتية للاتصالات والكهرباء قيد التنفيذ، في حين تعمل فرق الإنقاذ بجهد لتحديد مصير المتضررين.