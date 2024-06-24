اعتماد تنسيق مدارس التمريض 2024 محافظة كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، تنسيق التمريض 2024 محافظة كفر الشيخ، بـ14 مدرسة على مستوى المحافظة، والتابعة لإدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية، وذلك بحد أدنى 265 درجة.

اعتماد تنسيق التمريض 2024 محافظة كفر الشيخ

وأوضح المحافظ، أنّه عقب اعتماد تنسيق التمريض 2024 محافظة كفر الشيخ يتم توزيع أيام التقديم من 1 حتى 15 يوليو المقبل، بحسب المجاميع الأعلى، على أنّ تكون مدارس البنين كالآتي:

- قطاع شرق كفر الشيخ، ويضم «بلطيم - الحامول - بيلا - برج البرلس» بمقر مدرسة السحايت بنين.

- قطاع وسط كفرالشيخ، ويضم «كفر الشيخ - سيدي غازي - الرياض - سيدي سالم» بمدرسة كفر الشيخ بنين.

- قطاع غرب كفر الشيخ، ويضم «دسوق - قلين - فوه - مطوبس» بمدرسة شباس الشهداء بنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة أنّ يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، وعلى أنّ يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، حرصاً على مبدأ التوطين بعد اجتياز اختبارات القبول للصالح العام.

شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض 2024

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّه تم اعتماد تنسيق التمريض 2024 محافظة كفر الشيخ، لافتاً أنّ من شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض، هي:

- الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة للعام الدراسى 2023 - 2024 أو ما يُعادلها مع دراسة اللغة الإنجليزية.

- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولاً ثم اجتياز اختبارات القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

- اجتياز الطالب لاختبارات الإملاء للغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي على أنّ لا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة اجتياز كل مادة أي حصول الطالب على 70% من درجة كل مادة على حدة.

- الالتزام بقبول فصل واحد بكل مدرسة وعدم الإخلال بكثافة الفصل المقرر على ألا تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين «25 - 30» طالب وطالبة.

- لا تُقبل طالبة من خارج المحافظة.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.