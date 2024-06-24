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تحت رعاية الرئيس السيسي.. مد فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر

كتب:

محمد بركات
04:49 م | الإثنين 24 يونيو 2024
مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، لمدة شهر اعتبارا من 1 يونيو 2024، لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية وغير الغذائية، بأسعار مخفضة تصل لـ 40 %.

مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة «كلنا واحد»

وتوسعت المشاركة ليصل إجمالي عدد فروع السلاسل التجارية والمعارض والموردين والأسواق التجارية الكبرى إلى 2254 منفذ بجميع أنحاء الجمهورية.

 

وأوضحت الداخلية استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال 1026 منفذًا ثابتا ومتحركا.

 

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وزارة الداخلية تعلن إطلاق فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة «كلنا واحد»
بقلم محمد بركات