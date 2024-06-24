انطلاق فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات مطوبس بكفر الشيخ

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات المديرية، اليوم الاثنين، بإدارتي أوقاف مطوبس قبلي وبحري، وذلك في إطار اهتمامها بنشر الفكر الوسطي المستنير، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

انطلاق فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات مطوبس

أُقيمت فعاليات البرنامج داخل نادي مطوبس الرياضي، بحضور اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور السيد أحمد الشال، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ محمد وفيق شتا مدير إدارة مطوبس قبلي، والشيخ سعد مطاوع مدير إدارة مطوبس بحري.

وفي كلمته، أوضح اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنّ برنامج البناء الثقافي الذي تُنظمه وزارة الأوقاف يُثقل من ثقافة الإمام، ويفتح له الأفق الذي يستطيع من خلاله تصحيح المفاهيم الخاطئة والحفاظ على الشباب من سموم الفكر المنحرف فكرياً وسلوكياً.

أهمية البناء الفكري والثقافي

ومن جانبه، شدد الدكتور السيد أحمد الشال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على أهمية البناء الفكري والثقافي للإمام، مشيراً إلى أهمية العلوم في بناء العقل وتثقيف الفرد، وأنّ التفكير فريضة إسلامية، مؤكدًا أنّ هذه اللقاءات مثمرة وفعالة في إثراء الأئمة والواعظات علمياً وثقافياً، كما أنّ الشواهد القرآنية والنبوية تحث على استخدام الأساليب الحكيمة في الدعوة إلى الله تعالى.