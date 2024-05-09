انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة في أحد مساجد سيدي سالم بكفر الشيخ

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات المديرية، اليوم الخميس، بإدارة أوقاف سيدي سالم غرب، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف كفر الشيخ

شارك في البرنامج الدكتور أشرف أبو الأفراح، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير شؤون الإدارات، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب.

وافتتحت فعاليات برنامج البناء الثقافي من المسجد الكبير بسيدي سالم، بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود أبو شعيشع، وعقب ذلك تحدث الدكتور أشرف أبو الأفراح، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، أكد خلالها أنّ وزارة الأوقاف انتهجت وسائل وبرامج مستجدة للارتقاء بالمستوى التثقيفي للأئمة وبما يناسب الوقت، موضحا أن برنامج البناء الثقافي يعمل على إثراء المادة العلمية للإمام بما يواكب المستجدات العصرية خدمة للدعوة.

وأشاد «أبو الأفراح»، بدور مديرية أوقاف كفر الشيخ في إعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات، وإقامة الشعائر الدينية، وتنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة، لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف.

نشر تعاليم الدين السمحة

ومن جانبه، قال الشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير شؤون الإدارات، إنّ الوزارة تُقدر دور الأئمة في التنوير، وعليهم دور كبير في بث روح الولاء والانتماء، وغرس القيم والعادات، والاستخدام الأمثل للسوشيال ميديا، وبيان إنجازات وزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي، ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، لافتاً أنّ الأئمة على مدار التاريخ في مصر، هم من يقودون التنوير والتعليم والنهج السليم، مضيفا: «آن الأوان استعادة هذا الدور بقوة أقوى، فلابد من إعادة العادات القويمة، وتوعية الشباب بالابتعاد عن العادات السيئة، والتعامل مع وسائل التواصل والسوشيال ميديا بطريقة صحيحة، ومحاربة تعاطي المخدرات والعادات السيئة، وبث الروح الوطنية».

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنّ الإنجازات التي شيدتها الدولة تتحدث عن نفسها، وسيظل الوطن في أمن وأمان طالما هناك قيادات حكيمة ترعى هذا الوطن، وتقدم مشروعات متعددة، ومدن جديدة، وشبكة طرق متنوعة، مشيراً إلى أنّ الأئمة كما وصفهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هم كتائب النور لأنهم يملكون الحكمة وفصل الخطاب في مجال العمل الدعوي.