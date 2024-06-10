انعقاد برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات في مركز الرياض بكفر الشيخ

عقدت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بإدارتي الرياض غرب وشرق، اليوم الاثنين، بمركز شباب الرياض، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

تفاصيل برنامج البناء الثقافي للأئمة

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ حسن عاشور، مدير ادارة الرياض غرب، والدكتور محمد عوض، مدير إدارة الرياض شرق.

وفي كلمته، أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ هذه الدورات التي تعقدها الوزارة تثقل من ثقافة الإمام، وتفتح له الأفق الذي يستطيع من خلاله تصحيح المفاهيم الخاطئة، والحفاظ على الشباب من سموم الفكر المنحرف فكرياً وسلوكياً.

ومن جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أهمية البناء الفكري والثقافي للإمام، موضحاً أهمية العلوم في بناء العقل وتثقيف الفرد، وأنّ التفكير فريضة إسلامية، وعلاقة الفكر بالذكر وصيانة كل منهما للآخر.

عقدت مقرأة الأئمة بمركز شباب الرياض

وفي ختام اللقاء، عقدت مقرأة الأئمة بمركز شباب الرياض بكفر الشيخ، كما تم عقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.