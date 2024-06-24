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تشغيل 10 سيارات توثيق متنقلة في عدة مناطق بالإسكندرية ومطروح خلال يوليو

كتب:

محمد عيسى
05:54 م | الإثنين 24 يونيو 2024
خدمات متنقلة

خدمات متنقلة

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتشغيل مراكز خدمات مصر المتنقلة في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح ومنطقة الساحل الشمالي خلال فترات الكثافة المتزايدة في شهرى يوليو وأغسطس 2024، وذلك بتوفير عدد 10 مراكز خدمات مصر المتنقلة «سيارات التوثيق»، ونشرها بمنطقة الساحل الشمالي بالأماكن التالية «قرية سيدي كرير، ومدينة الحمام، وزهران مول، ومارينا 3، ومارينا 5، ومدينة العلمين الجديدة، وقرية مراسي، ومدينة سيدي عبد الرحمن، ومدينة برج العرب، وقرية هايسندا»، وذلك تيسيرا على المواطنين في تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

تغطية الساحل الشمالي

وأشار المستشار عمر مروان، إلى أنه سيتم تغيير تلك الأماكن حسب كثافة المعاملات على أن يتم تغطية منطقة الساحل الشمالي وتكون مواعيد العمل من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الثالثة مساء، ومن الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، على أن يتم تفعيل الخدمات اعتبارا من الأول من يوليو 2024

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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