طريقتان للحصول على خدمات الشهر العقاري «لحد باب البيت»

أتاحت وزارة العدل العديد من الخدمات الذكية لخدمة المواطنين وراحتهم، وأيضا فض التكدس والطوابير أمام المصالح الحكومية، ومن بين هذه الخدمات خدمة سيارة التوثيق المتنقل، وحقيبة التوثيق المتنقل، للحصول علي خدمات الشهر العقاري.

سيارات التوثيق المتنقلة

ووفقًا لوزارة العدل، فتعتبر سيارات التوثيق المتنقلة بمثابة شهر عقاري متنقل، وهي عبارة عن سيارات تم تجهيزها بالمعدات والأجهزة الحديثة، التي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية وسرعة إنهاء المعاملات والحد من حالات التكدس بفروع التوثيق التي تشهد ازدحامًا حيث تقدم خدمات التوثيق المختلفة وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن «15999» لتصل إلى المواطن في مكان تواجده، وتقدم كافة خدمات التوثيق، استعلام عن المحررات تحرير توكيلات تحرير إقرارات.

حقيبة التوثيق المتنقل

كما أطلقت الوزارة ،مشروع حقيبة التوثيق المتنقل، وهي عبارة عن حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالة الانتقالات الخارجية ويتم حجز الحقيبة من خلال سيارة التوثيق المتنقل والتي يتم استدعاؤها من خلال الاتصال بالخط الساخن «15999»، وتقوم أيضا بكافة خدمات التوثيق.