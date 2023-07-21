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مراسل DMC: انطلاق حفل تامر حسني في التاسعة مساء اليوم

كتب:

شريف سليمان
11:51 ص | الجمعة 21 يوليو 2023
محمد سعد مراسل قناة DMC

محمد سعد مراسل قناة DMC

قال محمد سعد مراسل قناة DMC، إنّ مدينة العلمين الجديدة ساحرة وستستضيف أولى الحفلات الفنية اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وأضاف «سعد»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أنّ الحفل سينطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، موضحًا: «الاستيدج رائع، وأماكن الجمهور مجهزة، والحفل سيكون مميزا للغاية، حيث Hن المنظمين من أهم منظمي الحفلات في مصر والوطن العربي».

وتابع: «موقع تذكرتي خصص أكشاكا على ممشى العلمين السياحي وفي مختلف الأماكن، من أجل شراء تذاكر الحفل، كما يمكن شراء التذاكر من منطقة أرينا العلمين التي ستنظم الحفل».

وأوضح، أن عرض طائرات RC بدأ أمس، وسيظل مستمرا حتى 22 يوليو، مشيرًا إلى أن المهرجان سيشهد حفلات إليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وعمر خيرت، لافتًا إلى أن فعاليات المهرجان مقامة في 3 مناطق، الأولى هي نورث سكوير للفعاليات الرياضية، وأرينا العلمين للحفلات الفنية، وبعض الحفلات ستنظم على ممشى العلمين، وكل هذه المناطق قريبة من بعضها.

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