بدء تشغيل مكتب بريد الزواوي ومنفذ سيتي كلوب بكفر الشيخ حتى التاسعة مساء

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء تشغيل مكتب بريد الزواوي غرب مدينة كفر الشيخ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً يومياً، ما عدا يوم الجمعة، كما يستقبل منفذ سيتي كلوب، المواطنين في نفس التوقيت، لتخفيف الزحام عن المواطنين، والتيسير عليهم.

مكتب بريد الزواوى كفر الشيخ

ويقع مكتب بريد الزواوى فى مدينة كفر الشيخ بتقسيم الحلقة، وهو ضمن مكاتب بريد محافظة كفر الشيخ قطاع شمال الدلتا، ويعمل من يوم السبت إلى يوم الخميس ويغلق يوم الجمعة، بالإضافة إلى العطلات الرسمية.

خدمات مكتب بريد الزواوى كفر الشيخ

ويقدم مكتب بريد الزواوى بكفر الشيخ خدمات مميزة ومتنوعة لكل العملاء من خدمات الأحوال المدنية وخدمات بريدية وخدمات مالية مع بعض الخدمات مثل:

- خدمات الشباك الموحد شباك واحد لتخليص كل احتياجاتك داخل مكتب البريد.

- خدمة الحوالات الداخلية إرسال واستلام الأموال من خلال مكاتب البريد المنتشرة داخل مصر.

- خدمة نقاط البيع ماكينات نقاط البيع.

- خدمات الحوالات الخارجية ويمكن من خلال استعلام العميل عن استلام الحوالات الواردة إليه من الخارج.

- خدمات البريد السريع والمستعجل واستقبال وإرسال المواد البريدية فى وقت قصير مع تتبع الخدمة.