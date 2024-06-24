تدريب صيفي لطلاب «زراعة كفر الشيخ» في هولندا لمدة 3 أشهر

التقى الدكتور يحيى زكريا عيد، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، بطلاب السنة الثالثة الذين تأهلوا للمشاركة في برنامج التدريب الصيفي في الشركات والمصانع الهولندية، في إطار التعاون الأكاديمي بين جامعة كفر الشيخ وجامعة إيريز الهولندية.

برنامج التدريب الصيفي في الشركات والمصانع الهولندية

وقال عميد الكلية، إنّ برنامج التدريب الصيفي في الشركات والمصانع الهولندية يتم برعاية جامعة ماسترخت الهولندية، ويُتيح لكل طالب فرصة قضاء ثلاثة أشهر في إحدى الشركات الهولندية لاكتساب المهارات العملية المطلوبة في سوق العمل وتنمية مهارات ريادة الأعمال على المستوى الدولي، كما يقدم البرنامج دعماً فنياً للطلاب بعد التخرج.

وأوضح عميد كلية الزراعة، أنّ هذا التدريب يأتي ضمن استراتيجيات جامعة كفر الشيخ ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ورؤية مصر 2030، التي تهدف إلى نقل المهارات عبر التدريب العملي لتمكين الخريجين من المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتاً أنّ هذا البرنامج التدريبي مجاني تماماً، ولا يتحمل الطلاب أي تكاليف، بشرط اجتيازهم المتطلبات الأساسية للتدريب، والتي أهمها الإلمام باللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية والتفوق الدراسى.

وأشار عميد الكلية، إلى أنّه يمكن لطلاب السنة الثالثة في برامج البساتين بفروعها الثلاثة «الفاكهة - الزينة - الخضر»، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، والهندسة الوراثية التقدم للمشاركة في هذا البرنامج في العام القادم، مع إعطاء أولوية لطلاب برنامج الزراعات المحمية المميز.

تنمية مهارات ريادة الأعمال والعمل الحر

وأكد عميد كلية الزراعة، على أهمية هذه البرامج التدريبية في توفير فرص عمل متميزة لخريجي كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وتنمية مهارات ريادة الأعمال والعمل الحر، كما شجع الطلاب على الالتزام بتعليمات الشركات الهولندية لتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية في الخارج ليكونوا نموذجاً يُحتذى به.

حضر اللقاء الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا ومنسق الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ، والدكتور فاروق العايدي، منسق الاتفاقية مع الجانب الهولندي، والدكتور علي الشريف، المشرف على تدريب الطلاب.