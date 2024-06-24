كويكب ضخم يقترب من الأرض خلال أيام.. يُصنف ضمن الفئات محتملة الخطورة

يستعد عشاق الفلك لمشاهدة حدث فلكي استثنائي خلال الأيام المقبلة، وهو مرور كويكب ضخم يُسمى «2024 MK» بالقرب من الأرض، والذي ينتمي إلى فئة الكويكبات محتملة الخطورة «Potentially Hazardous Asteroid»، بحسب بيان من مركز الفلك الدولي.

مرور كويكب ضخم بالقرب من الأرض

من المرتقب أن يمر هذا الكويكب الضخم بالقرب من الأرض يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 01:41 ظهرًا بتوقيت جرينتش، وسيقترب من الأرض على مسافة 295 ألف كيلومتر، أي ما يعادل ثلثي المسافة بين الأرض والقمر.

وتعد هذه المرة الأولى التي يمر فيها كويكب ضخم قطره 187 مترًا بهذا القرب من الأرض منذ أكثر من 12 عامًا، ويتميز كويكب «2024 MK» بلمعانه الشديد، إذ سيصل إلى القدر 8.6 عند ذروة اقترابه، مما يجعله مرئيًا بالعين المجردة في بعض المناطق، بشرط معرفة موقعه الدقيق في السماء.

كيفية رؤية الكويكب

بحسب مركز الفلك الدولي، فإن أفضل فرصة لرؤية الكويكب ستكون في شرق العالم العربي بعد حلول الظلام، أي حوالي الساعة 05:30 مساءً بتوقيت جرينتش، إذ سينخفض لمعانه قليلًا إلى القدر 10، مما يتطلب استخدام تليسكوب صغير لمشاهدته.

هل يمر الكويكب بالمنطقة العربية؟

وبالنسبة للمنطقة العربية فقد ذكر مركز الفلك الدولي: «مرور الكويكب سيحدث نهارًا، وبالانتظار حتى حلول الظلام في شرق العالم العربي يوم 29 يونيو وارتفاع الكويكب في السماء، بحدود الساعة 05:30 عصرا بتوقيت جرينتش، فإن لمعان الكويكب سينخفض إلى القدر 10، بمعنى أنه يحتاج تلسكوب صغير لمشاهدته.

وهناك اهتمام عالمي بهذه الظاهرة، وهناك العديد من الجهات العالمية التي ستقوم ببث الحدث على الهواء مباشرة، ويشارك مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي مع مجموعة من المراصد العالمية في رصد الكويكبات التي تشكل خطرا على الأرض، ضمن برنامج يشرف عليه مرصد كتالينا الشهير، بحيث شارك مرصد الختم لغاية الآن بتأكيد اكتشاف أكثر من 30 كويكبا، عدد منهم من فئة الكويكبات القريبة من الأرض (NEO).