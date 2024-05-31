مرور كويكب ساطع قرب الأرض في آخر ظاهرة فلكية بشهر مايو.. هل يرى بالعين؟

ظواهر فلكية عديدة يشهدها العالم دومًا، ويتابعها ويراقبها محبو وعشاق الفلك، والتي حدث الكثير منها خلال شهر مايو، ولعل آخرها ظاهرة مرور كويكب صغير اليوم بالقرب من الأرض، وكشفت الصفحة الرسمية للجمعية الفلكية بجدة، تفاصيل الحدث الفلكي عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فهل يؤثر مروره على الأرض أم لا؟.

آخر الظواهر الفلكية في شهر مايو

حدوث ظاهرة فلكية نادرة، اليوم، تتمثل في عبور كويكب من مسافة قريبة من الأرض، أمر أثار الكثير من التساؤلات، حول مدى تأثيره على الأرض، والذي يتحرك بسرعة نحو 29 كيلومترًا بالقرب من الأرض، وسيكون في أقرب نقطة من الأرض وذلك على مسافة تقدر بـ290 كليومترًا فهل تؤدي تلك المسافة إلى اصطدامه بالأرض أم لا؟.

الكويكب الصغير المسمى «KX» لا يشكل تأثيرًا أو خطورة على كوكب الأرض، لأنه ليس في مسار اصطدام كوكبنا، والأمر الذي كاد يشكل خطورة كبرى في حاله اصطدامه؛ لأنه يتحول إلى كرة نارية، وذلك في حالة تحطمه بالجزء العلوي من الغلاف الجوي، وذلك الأمر يحدث بشكل متكرر أكثر من مرة في العام، بحسب الجمعية الفلكية بجدة.

هل هناك نية لظهور كويكبات مرة ثانية؟

ويوجد ملايين الكويكبات، التي يصعب اكتشافها وذلك لكونها لا ترى بالعين المجردة، إلا أنه يمكن رصدها في حالة احدة وهي اقترابها الشديد جدًا من الأرض، ويمر أغلبها بأمان عندما تكون على مسافات شاهقة أو أبعد بكثير من القمر.

معلومات عن الكويكب

الكويكب يكون قريبًا جدًا من الأرض، ليظهر ساطعًا ولكن ليس بشكل كبير، فيعد اقتراب هذا الكويكب هو الأقرب خلال السنوات العشر القادمة، وقد توصلت العديد من حسابات المدار أن هذا الكويكب لا يصطدم بالأرض في الوقت الحالي أو المستقبل القريب.

ظواهر فلكية في شهر مايو

وفي الـ8 من مايو ظهر كويكب قبل أيام بحسب موقع «space.com»، اقترب من الأرض يُعرف باسم «2024 JD»، وجرى اكتشافه في 1 مايو 2024، ويتراوح قطره بين 8.2 إلى 18 مترًا (26.9 إلى 59.1 قدمًا)، ووصل إلى أقرب نقطة له من الأرض في هذا اليوم الساعة 13:34 بالتوقيت العالمي.

وحدث في الـ30 من شهر مايو الجاري، ظاهرة التربيع الأخير والتي ظهر فيها القمر في ثلاثة أرباع دورته حول الأرض، ليكون نصفه فقط مضيئًا بعد منتصف الليل مزينًا سماء الوطن العربي، والذي يساعد في مشاهدة تضاريس القمر بأكملها عبر استخدام منظار أو تليسكوب صغير.

وفي 12 مايو 12 تراءى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux، ألمع نجم في برج الجوزاء، فظهرا متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة، ودخول الليل.