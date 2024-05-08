أقرب من القمر.. هل يصطدم كويكب «2024 JD» بالأرض؟

كويكب صغير يقترب من الأرض اليوم، ويتحرك بسرعة 3.3 كيلومتر بالثانية، ليكون في أقرب مسافة تُقدر بنحو 275.866 كيلومتر، وهو ضمن الأجسام القريبة المُكتشفة حديثًا والقريبة من كوكب الأرض، التي تثير تساؤل البعض عن إمكانية اصطدامه بالأرض أم لا.

هل يصدم الكويكب «2024 JD» بالأرض؟

وبحسب موقع «space.com»، فإنّ هذا الكويكب الصغير الذي يقترب من الأرض خلال ساعات يُعرف باسم «2024 JD»، وجرى اكتشافه في 1 مايو 2024، ويتراوح قطره بين 8.2 إلى 18 مترًا (26.9 إلى 59.1 قدمًا)، وسيصل إلى أقرب نقطة له من الأرض في 8 مايو الساعة 13:34 بالتوقيت العالمي، أي في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

المهندس عصام جودة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، يقول في حديثه لـ«الوطن» إنّ الكويكب الذي يمر بالقرب من الأرض اليوم سيصل إلى مسافة تترواح بين 275 و287 ألف كيلومتر، وهي مسافة قريبة جدًا وأقل من المسافة بين الأرض والقمر، وعلى الرغم من أنّ بعض الخبراء أكدوا أنّ هذا الكويكب لا يُشكل خطرًا على كوكبنا، إلا أنّ هذه المسافة القريبة تُشكل خطرًا يستلزم مراقبة الكويكب ومتابعة مساره لحظيًا تجنبًا لأي تأثير قد يتسبب في انحراف مساره ودخوله في مسار تصادمي مع الأرض: «العلماء لازم يفضلوا متابعينه لحد ما يعدّي بسلام لأنّ المسافة القريبة دي من الأرض تعتبر مسافة خطرة».

هذه الاقتراب هو الأقرب خلال 10 سنوات مقبلة

وينضم الكويكب (2024 JD) المكتشف حديثًا إلى قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهي مجموعة من الكويكبات التي تتقاطع مداراتها مع مدار الأرض، وتخضع هذه الكويكبات لمراقبة دقيقة من قبل علماء الفلك، وبفضل التطورات في تقنيات الرصد وحسابات الميكانيكا السماوية، أصبح من الممكن تحديد مساراتها بدقة عالية، إذ يعتبر هذا الاقتراب للكويكب (2024 JD) بالقرب من الأرض، هو الأقرب خلال السنوات العشر القادمة.