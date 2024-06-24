‎نتيجة الدبلومات الفنية.. اعرف الخطوات

تستمر امتحانات العملي حتى 28 يونيو الجاري، وبعدها يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل، وتواصل وزارة التربية والتعليم مع المديريات التعليمية متابعة امتحانات الدبلومات الفنية، حيث يؤدي 815 ألف طالب وطالبة في الدبلومات الفنية عام 2024 سواء صناعي، تجاري، دبلوم زراعي، فندقي، الامتحان، بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

رقم الجلوس

ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية بعد انتهاء موعد الامتحانات، والاستعلام عنها سيتم باستخدام رقم الجلوس من خلال بوابة نتائج التعليم، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية..

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.

- يتم تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

- بعدها يتم كتابة بيانات الطالب.

- تسجيل رقم جلوس الطالب.

- بعد ذلك يتم تحديد محافظة الإقامة.

- تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

- الخطوة الأخيرة الضغط على استعلام.

وأشارت الوزارة إلى أن نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية بالدبلومات الفنية، ستظهر بالتفصيل مع تحديد المجموع الكلي والنسبة المئوية لكل طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.