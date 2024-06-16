تعيينات وزارة التربية والتعليم.. تفاصيل الوظائف النوعية التخصصية المطلوبة

أعلنت الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاجتها لشغل الوظائف النوعية التخصصية لـ14 مدير إدارة الصيانة بـ«المناطق أ».

وتقع هذه الوظيفة على قمة إدارة الصيانة بالمناطق التابعة لمدير عام المنطقة بضمان سلامة أعمال الصيانة بالمنشآت التعليمية، والأجهزة والمعدات ومبنى الهيئة في المنطقة.

المهارات المطلوبة لوظائف التربية والتعليم 2024

وكشفت الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المهارات المطلوبة في المتقدمين لشغل الوظائف 2024، وهي:

- الإشراف على أعمال الصيانة وترميم المباني وصيانة الكمبيوتر وصيانة الآلات والمعدات بالمنطقة.

- الإشراف على أعمال معاينة الأبنية التعليمية على الطبيعة لتحديد الاحتياجات الفعلية لتلك الأبنية من أعمال صيانة وترميم ومن أعمال صيانة وإصلاح شبكات المعلومات وأجهزة الحاسب ومعدات الورش وجميع العناصر المكملة لها.

- القدرة على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل وظيفته والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

مدة الخبرة المظلوبة لوظائف التربية والتعليم 2024

وحددت الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم عدد سنوات الخبرة المطلوبة للمتقدمين شغل وظائف 2024 وهي قضاء مدة بينية مقدارها مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة الأول (ب) للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري بالدولة أو قضاء مدة كلية مقدارها 16 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري في الدولة.

المستندات المطلوبة لوظائف التربية والتعليم 2024

وأعلنت الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المستندات المطلوبة كالتالي:-

- بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة ومقترحات التطوير بملف مكون من 7 نسخ.

- 4 صور شخصية حديثه في موعد أقصاه شهر من تاريخ النشر.

- لن ينظر إلى الطلبات الواردة بالبريد.