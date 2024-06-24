قرار عاجل من الأهلي بشأن مواجهة الزمالك غدًا بدوري Nile

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرا مغلقًا، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، في السابعة مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري Nile.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي بملعب مختار التتش مساء اليوم، قبل أن يدخل في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للمواجهة المرتقبة غدًا أمام الزمالك.

تطورات جديدة في أزمة القمة

وكان مصدر داخل الزمالك، قد أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، عن أن هناك انفراجة في أزمة مباراة القمة، بعد اجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وأن الأخير وافق على إقامة اللقاء في موعده غدًا.

وأكد المصدر، أن الجلسة شهدت الاتفاق على خوض الزمالك للقاء بشكل طبيعي، على أن تصدر إدارة النادي الأبيض بيانا رسميا، تشرح فيه أسباب التراجع عن موقفها السابق.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن تمسكه بخوض الأهلي كل لقاءاته المؤجلة أولا، قبل لقاء القمة المقرر غدًا، وهو ما جرى التفاوض بشأنه خلال اجتماع الوزير برئيس النادي.