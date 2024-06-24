أيمن رخا: مستشفى شرم الشيخ الدولي يحقق أعلى عائد أجنبي من «السياحة العلاجية»

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب سيناء، إن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين يتم بشكل مميز، وهناك اهتمام خاص بالسياحية العلاجية، وهو أحد الملفات التي يجري التركيز عليها، لإدخال العملة الأجنبية إلى مصر، من خلال تفعيل السياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

عوائد السياحة العلاجية في شرم الشيخ

وأشار «رخا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم» عبر شاشة «دي إم سي»، إلى البدء في تفعيل السياحة العلاجية في مستشفى شرم الشيخ الدولي، موضحًا أنها مستشفى صديقة للبيئة، وهو ما ساعد على أن تكون شرم الشيخ واجهة للسياحة العلاجية، سواء من الدول الأجنبية أو العربية، وتحقيق أعلى عائد من النقد الأجنبي من السياحة العلاجية ومستهدفات مالية تتجاوز نسبة 70% عن العام الماضي.

وتابع: «هناك مجهود كبير يبذل في إحداث نجاح لقطاع السياحة العلاجية في مصر بشكل عام وجنوب سيناء بشكل خاص».