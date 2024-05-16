وزير الطيران: مصر تتمتع بمقومات طبيعية في السياحة العلاجية

شهد اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي الثاني لمستشفى مصر للطيران للسياحة العلاجية والتحول الرقمي والذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كواجهة سياحية تتمتع بإمكانات إقليمية وعالمية كبيرة، لما لمصر من موقع متميز على خريطة السياحة العلاجية، فضلاً عن كونها مقصداً لراغبي الاستشفاء من جميع أنحاء العالم.

اهتمام الدولة المصرية بتنشيط حركة السياحة العلاجية والاستشفائية

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان صحفي اليوم، إن هذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنشيط حركة السياحة العلاجية والاستشفائية الوافدة إلى مصر، وفي ضوء ما اتخذته وزارة الطيران المدني من خطوات فعالة في هذا المجال بما يحقق تنوع الأنماط السياحية داخل مصر.

وأوضحت الوزارة أن فعاليات المؤتمر بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن أبرز أنشطة مستشفى مصر للطيران وأقسامها المختلفة، وأعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية، وكذلك توضيح كافة الخدمات الطبية المقدمة للعملاء.

وأشار وزير الطيران المدني أهمية المؤتمر في تعميق تبادل الرؤي والخبرات في مجال الخدمات الطبية وجهودها نحو استغلال التحول الرقمي للاستثمار في مجال السياحة العلاجية، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية وخبرات متميزة، مشيدًا بأهمية المؤتمر في وضع الملامح الرئيسية للترويج عن السياحة العلاجية في مصر من خلال تيسير إجراءات المرضي وتوفير خدمة علاجية وطبية متكاملة لراغبي الإستشفاء من جميع أنحاء العالم.

تفعيل منظومة التحول الرقمي

وأضاف أن الوزارة قامت بتبني العديد من الشراكات والمبادرات الفعالة التي من شأنها تفعيل منظومة التحول الرقمي في كافة المجالات؛ ومن بينها تقديم خدمة طبية تعتمد على الرقمنة الحديثة تقدمها مستشفى مصر للطيران لعملائها بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة مما يوفر الوقت والجهد ويسهم في ترشيد النفقات لمتلقي الخدمة فضلاً عن فتح آفاق أوسع من التعاون الفعال في مختلف أنشطة الطيران المدني.

أثنى عباس على دور مستشفى مصر للطيران في إتخاذ خطوات إيجابية وداعمة تعزز من مكانة مصر وإدراجها على خريطة السياحة العلاجية على مستوي العالم.

مصر تمتلك الإمكانيات والتجهيزات اللازمة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية على أن مصر تمتلك الإمكانيات والتجهيزات اللازمة ولديها كوادر طبية متميزة تؤهلها في التعامل بشكل بارز مع ملف منظومة السياحة العلاجية مما يجعلها من أهم المقاصد السياحية العالمية في هذا المجال.

توطين الذكاء الاصطناعي في مصر

وأوضح تاج الدين أن مصر من أوائل الدول التي حرصت على توطين الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات؛ ومن ثّم الاعتماد علىه بشكل فعال في المجال الطبي، فضلًا عن تزويد المنظومة الطبية بالأجهزة الرقمية للفحوصات الطبية من خلال استخدام الأشعات بكافة أنواعها كالمقطعية والرنين والإيكو، هذا إلى جانب كفاءة الدور المؤسسي والطبي الذي تمتلكه مصر من مؤسسات وكوادر بشرية وأطقم طبية وتمريض مؤهلة في كافة التخصصات؛ مضيفًا بأن الدولة المصرية لديها إمكانات وقدرات تساعدها في أن تحصل على نصيبها الذي تستحقه من عائدات منظومة السياحة العلاجية العالمية.

أشار الدكتور أيمن صلاح رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية إلى نجاح المستشفى في الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR وشهادة اعتماد TEMOS المتخصصة في السياحة العلاجية لتصبح بذلك أول المستشفىات المصرية التي حصلت على مثل هذه الاعتمادات، مما يساعد في تقديم خدمة طبية عالية المستوي ويعزز من مكانتها كمركز جاذب للسياحة العلاجية بما يتماشي مع توجه الدولة المصرية في اتخاذ خطوات راسخة نحو إنشاء منصة إلكترونية للسياحة العلاجية تضم أكثر من 27 مستشفى من بينهم مستشفى مصر للطيران، كما تحتوي تلك المنصة على العديد من شركات الطيران على رأسها الشركة الوطنية مصر للطيران .

وأوضح أن المستشفى قد انتهت من أحد أهم مشروعتها وهو نظام نبضة PULSE المسؤل عن مراقبة الحالة الصحية للمسافر على متن طائرات مصر للطيران وتقديم الدعم الصحي لها بمساعدة أطقم الطائرة بالتوجيه الطبي اللازم لاستكمال الرحلة بالمتابعة مع غرفة عمليات طبية على مدار الساعة بالمستشفى بالتعاون مع قطاع عمليات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، كما أنه في حالة الاشتباه من إصابة أي راكب على متن الطائرة يتم تسجيل حالته في بطاقة وتسليمها فور وصول المطار إلى الحجر الصحي لكي يتم التعامل معها، والقيام بالمتابعة اللازمة من جانب فريق الطب الوقائي؛ وهو يعد إضافة للخدمات المقدمة للمسافرين على متن طائراتنا.