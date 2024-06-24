وظائف بمترو الأنفاق والقطارات السريعة.. «النقل» تتابع اختبارات المتقدمين

تابعت وزارة النقل، أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف مهندسين ومحاسبين جدد بالهيئة القومية للأنفاق، وذلك في المسابقة التي سبق وأعلن عنها الجهاز لعدد 101 وظيفة لتلبية حاجة الهيئة لتعيين 96 مهندسا بتخصصات، «مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك».

معايير الاختيار

وأوضحت الوزارة أن المسابقة تشتمل أيضاً على 5 فرص في وظيفة أخصائي شؤون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث «ج»، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مؤكدة توجيهات القيادة السياسية أن يتم اختيار المتقدمين وفق أفضل معايير الاختيار، في إطار الاهتمام بالعنصر البشري واختيار أجيال جديدة من المهندسين الشباب حديثي التخرج.

فرص العمل

وأكدت وزارة النقل، أن الناجحين سيعملون في مجال مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة لمواكبة الانطلاقة الحضارية العملاقة التي تشهدها مصر في هذا المجال ليس فقط داخل إقليم القاهرة الكبرى، ولكن في عدد كبير من محافظات الجمهورية بالوجهين القبلي والبحري وبما يمكن من تنفيذ تلك المشروعات العملاقة طبقاً للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع وبما يكفل الحصول على أعلى معايير الجودة والأمان والمطابقة للمواصفات العالمية في هذا المجال المتخصص والفريد.

خلق بيئة عمل مناسبة

ونوهت وزارة النقل، بحرصها على التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستفادة من منظومة المسابقات الإلكترونية التي تعلي من مبادي العدالة والنزاهة والشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشيرة إلى أنه يتم الارتقاء بالعنصر البشري الحالي وَفق خطة شاملة تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور؛ منها خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم، وذلك في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بالعنصر البشري بكل قطاعات الوزارة ومنها قطاع مترو الانفاق والجر الكهربائي.