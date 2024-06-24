رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل اختبارات وظائف مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة 

كتب:

كريم روماني
03:04 م | الإثنين 24 يونيو 2024
صالح الشيخ

صالح الشيخ

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل اختبارات وظائف مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة، موضحاً أنَّ المتقدم يخضع لامتحانات تتكون من عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنَّه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.

مسابقة الهيئة القومية للأنفاق

وأشار «الشيخ» خلال تفقد مركز تقييم القدرات والمسابقات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة أعمال امتحان المتقدمين في مسابقة شغل وظائف مهندسين ومحاسبين بالهيئة القومية للأنفاق، إلى أنَّ الجهاز أنشأ مركز التقييم، وحرص أن يكون نظام المركز مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري ثم عمل على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف.

خوض الامتحان الإلكتروني

يُذكر أنَّ الجهاز أعلن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني والمواعيد المقررة لذلك للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بكل من الهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة للنقل النهري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مؤكّدًا يمكن للمتقدمين الاستعلام من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

اقرأ المزيد:

«نقل النواب» توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق

وظائف خالية للمهندسين في الهيئة القومية للأنفاق.. التقديم ينتهي بعد 4 أيام

آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة وموقع التقديم في وظائف الهيئة القومية للأنفاق.. اعرفها

فتح الآن.. بدء التقديم في وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2024
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.