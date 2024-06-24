كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل اختبارات وظائف مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة، موضحاً أنَّ المتقدم يخضع لامتحانات تتكون من عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنَّه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.

مسابقة الهيئة القومية للأنفاق

وأشار «الشيخ» خلال تفقد مركز تقييم القدرات والمسابقات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة أعمال امتحان المتقدمين في مسابقة شغل وظائف مهندسين ومحاسبين بالهيئة القومية للأنفاق، إلى أنَّ الجهاز أنشأ مركز التقييم، وحرص أن يكون نظام المركز مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري ثم عمل على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف.

خوض الامتحان الإلكتروني

يُذكر أنَّ الجهاز أعلن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني والمواعيد المقررة لذلك للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بكل من الهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة للنقل النهري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مؤكّدًا يمكن للمتقدمين الاستعلام من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.