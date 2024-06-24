تفاصيل نسبة الرطوبة في المحافظات غدا.. كيف تؤثر على درجة الحرارة؟

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة ترتفع بشكل كبير غدًا الثلاثاء على مختلف أنحاء الجمهورية، لتصل إلى 75% على القاهرة الكبرى، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة عن الفعلية.

نسبة الرطوبة المتوقعة غدا

وتأتي نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة المقبلة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري:

نهارا: من 20 إلى 27%.

ليلا: من 70 إلى 75%.

السواحل الشمالية:

نهارا: 40-45%.

ليلا: 80-90%.

جنوب سيناء:

نهارا: 20-25%.

ليلا: 55-65%.

شمال الصعيد:

نهارا: 20-25%.

ليلا: 55-65%.

جنوب الصعيد:

نهارا: 15-20%.

ليلا: 30-35%.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

أوضحت «الأرصاد» أنه يسود غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على معظم الأنحاء، يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، أمّا خلال الليل فيكون الطقس مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة كالتالي: