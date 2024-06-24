مدارس بعد الإعدادية بمجموع 170 وأقل.. بدائل الثانوية العامة

أعلنت محافظة الجيزة تنسيق الثانوي العام ومدارس بعد الإعدادية بمجموع 170 وأقل على مستوى المحافظة، إذ يٌمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، التقديم فيها والحصول على فرصة لاستكمال العملية التعليمية، حيث يتم فتح باب التقديم خلال الشهر المقبل، وتشمل المدارس كالتالي:.

مدارس بعد الإعدادية بمجموع 170 وأقل.. اعرفها

- 175 درجة لمدرسة الباويطي التجارية المشتركة.

- 150 درجة لخدمات الباويطي التجارية المشتركة.

- 140 درجة لمدارس تعليم خاص تجاري وفندقي.

- 170 درجة مدرسة أطفيح الثانوية الزراعية.

- 165 درجة إعداد مهني.

- 170 درجة لمدرسة طهما الثانوية الزراعية.

- 165 درجة إعداد مهني.

مدارس الخدمات بعد الإعدادية بمجموع 170 وأقل

- 170 درجة لخدمات تجاري.

- 160 درجة لخدمات التعليم الزراعي بإدارة العمرانية.

- 140 درجة لخدمات زراعي بباقي المدارس الزراعية.

التعليم التجاري والفندقي

أما التعليم التجاري والفندقي على مستوى الجيزة، أوضح تنسيق مدارس بعد الإعدادية 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية، و230 درجة لمدارس الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، والراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية، و210 درجات لكل من مدارس إمبابة الثانوية التجارية، وباحثة البادية التجارية، الزهراء التجارية بنات، الأهرام التجارية بنين، ومنشأة القناطر التجارية المشتركة، أوسيم التجارية المشتركة، الجيزة الفنية المتقدمة.