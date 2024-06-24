كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ مصاريف الجامعات الأهلية 2024-2025 لطلاب الثانوية العامة، جرى الإعلان عنها وكشفها من قبل عدد كبير من المؤسسات التعليمية في المحافظات المختلفة، وفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ رسوم مصروفات الجامعات الأهلية أقل بنسبة كبيرة عن رسوم مصاريف الجامعات الخاصة.

مصاريف الجامعات الأهلية 2024-2025

وترصد السطور التالية مصاريف الجامعات الأهلية 2024-2025 لطلاب الثانوية العامة المصرية للشعبتين العلمي والأدبي، كما يلي.

مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2024-2025

- كلية طب الأسنان: 120 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 100 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإنسانية: 60 ألف جنيه.

- كلية العلوم : 50 ألف جنيه.

- كلية الفنون الجميلة: 60 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية: 45 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات: 75 ألف جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024-2025

-الطب البشري: 130 ألف جنيه

-الأسنان: 110 آلاف جنيه

- الصيدلة: 90 ألف جنيه

الهندسة: 65 ألف جنيه

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2024-2025

- الطب البشري: 150 ألف جنيه

-العلاج الطبيعي: 100 ألف جنيه

- الأسنان: 120 ألف جنيه

- الهندسة: 70 ألف جنيه

- علوم الحاسب: 65 ألف جنيه

مصاريف جامعة الجلالة 2024-2025

- مجال الطب والجراحة: 150 ألف جنيه

- مجال طب الاسنان: 140 ألف جنيه

- مجال العلوم الصيدلية: 100 ألف جنيه

- مجال العلاج الطبيعي: 100 ألف جنيه

- مجال هندسة الحاسب: 75 ألف جنيه

- مجال العلوم الهندسية: : 75 ألف جنيه

- مجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه

- مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه

- مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه

- مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه

- مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه

- مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43 ألف جنيه

-مجال العلوم الصحية التطبيقية: 42 ألف جنيه

- مجال علوم التمريض: 40 ألف جنيها

مصاريف جامعة الملك سلمان 2024 -2025

- الطب: 138 ألفا و600 جنيه.

- الزراعة الصحراوية: 47 ألفا و300 جنيه.

- التمريض: 37 ألفا و200 جنيه.

- الفن والتصميم: 53 ألفا و900 جنيه.

- الصناعات التكنولوجية: 42 ألفا و900 جنيه.

- طب الأسنان: 128 ألفا و100 جنيه.

- الصيدلة: 112 ألفا و200 جنيه.

- الطب البيطري: 79 ألفا و200 جنيه.

- هندسة الحاسوب: 75 ألفا و900 جنيه.

- الألسن واللغات التطبيقية: 47 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 75 ألفا و900 جنيه.

- العلوم الأساسية: 52 ألفا و800 جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 -2025

- الطب: 130 ألف جنيه

- الهندسة: 70 ألف جنيه

- علوم الحاسب: 70 ألف جنيه

- طب الأسنان: 120 ألف جنيه

مصاريف جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي 2024-2025