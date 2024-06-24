الزمالك يٌبلغ لاعبيه بعدم خوض لقاء القمة.. وبيان هام منتظر من النادي.. عاجل

أبلغ الجهاز الإداري بنادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، بقرار النادي الرسمي بعدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي، المقرر غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة 27 من عمر مسابقة دوري Nile.

وأوضح مصدر داخل الزمالك في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» أنه جرى إبلاغ اللاعبين والجهاز الفني للفريق رسميًا بعدم خوض الفريق لقاء القمة أمام الأهلي غدًا، وأن الفريق يخوض مرانه بشكل طبيعي.

بيان عاجل من الزمالك بعد قليل

وأتم المصدر أن الزمالك سيصدر بيانًا بعد قليل يعلن خلاله عدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي بناءً على اجتماع مجلس الإدارة الطارئ الذي عُقد اليوم بعد اجتماع حسين لبيب مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

إلغاء معسكر الزمالك وكان الجهاز الإداري بالنادي أبلغ منذ قليل لاعبي الزمالك بإلغاء معسكر القمة أمام الأهلي والذي كان مقررًا مساء اليوم عقب مران الفريق.