عضو بالشيوخ: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ المصريين

قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل علامة فارقة في تاريخ المصريين، مُشيراً في تصريحات له بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، أنها نجحت في استرداد الوطن وعودة مصر للمصريين، بعد محاولة جماعة الإخوان الإرهابية طمس هويته.

ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ المصريين

وأضاف «الكحيلي»، أن ثورة 30 يونيو المجيدة، أعادت لمصر الأمن والأمان والاستقرار، ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة وعاد لمصر دورها وثقلها في منطقة الشرق الأوسط وتابع قائلاً: أنه بعد ثورة 30 يونيو بدأت مصر مرحلة البناء والتعمير، حيث جرى إنشاء أكبر شبكة طرق لربط المحافظات ببعضها وانعكس ذلك لجذب الاستثمارات.

مصر بدأت مرحلة جديدة في البناء والاستقرار

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، لتبدأ مصر مرحلة جديدة في البناء والاستقرار، وتعود لها قوتها مرة أخرى، موضحة أنه طوال الـ 11 سنوات خاضت مصر بقيادة الرئيس السيسي مرحلة البناء والتنمية في كافة المجالات لتستطيع مصر تجاوز كافة التحديات والأزمات.

واختتم «الكحيلي»، تصريحاته بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال الشرطة، والشعب المصري، بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو العظيمة.