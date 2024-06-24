«زر» يضاعف تبريد الثلاجة خلال ارتفاع درجات الحرارة.. «احرص على ضبطه»

مع اشتداد موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يزداد استهلاك الثلاجة مما قد يؤدي إلى تقليل التبريد، بالإضافة إلى عادات شائعة يتبعها البعض أثناء تشغيلها تقلل فعالية التبريد دون دراية، فكيف يجري ضبطها وما هو سبب عدم التبريد؟.

ما هو سبب عدم التبريد في الثلاجة؟

بحسب موقع «genhvac»، المتخصص في أحدث الاتجاهات في تقنيات أنظمة التبريد والتركيبات والإصلاحات، فإن خلل دائرة التبريد في الثلاجة، يحدث بسبب الطقس شديد الحرارة، لأنه يحدث تأثيرا على المكثف بداخلها، بالإضافة إلى عوامل أخرى تضعف التبريد في فصل الصيف، أوضحها مهندس التبريد والتكييف، رامي أحمد:

عدم وصول الكهرباء بطاقتها الكاملة إلى الثلاجة.

تلف مروحة التبريد.

ضعف صمام المياه.

وجود خلل في مطاط باب الثلاجة.

انسداد فتحات التهوية والتصريف فيها.

تراكم الثلج المفرط في ظهر الثلاجة.

تكون ملفات المكثف متسخة.

عطل ترموستات التحكم في درجة الحرارة.

عادات شائعة تؤثر على الثلاجة

على الرغم من حدوث الكثير من الأسباب الداخلية التي تؤثر على تبريد الثلاجة، إلا أن هناك أيضًا العادات الخاطئة التي يتبعها البعض أثناء تشغيل الثلاجة في فصل الصيف، وهو ما عبر عنه «أحمد»، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن من أخطر العادات وضع الطعام بالقرب من زر الترموستات أو استخدام مفارش عازلة على رفوف الثلاجة بالقرب من الزراير الخاصة بها، لأن من المفترض أن هذا الزر به عنصر تحكم يستخدم لضبط درجة حرارة الثلاجة، فوضع الأطعمة والمفارش بالقرب منه يعمل على قلة فعالية التبريد.

بالإضافة إلى العديد من العادات، وهي

عدم تنظيف شفرات الثلاجة من الغبار.

فتح وغلق الأبواب بكثرة.

وجود أطعمة مقابل مروحة التبريد.

كيف اضبط برودة الثلاجة في الصيف؟

ولظبط برودة الثلاجة في الصيف، هناك طرق لمضاعفة تبريد الثلاجة، ومنها الضغط على زر ضبط درجة الحرارة، وضبطها على درجة حرارة لا تقل عن 2 أو 3.3 درجة مئوية، للتحقق من سلامة دورة التبريد بجميع عناصرها، ولدوران الهواء وعدم تفاوت برودة الأجزاء داخلها، وفي الفريزر ضبط درجة الحرارة بين سالب 15 درجة مئوية وسالب 23 درجة مئوية، مع التأكد من عدم وجود حمل حراري في الثلاجة، بحسب مهندس وفني التكييفات.