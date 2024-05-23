ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن في الثلاجة؟.. خطر يكلفك الكثير

هل أنت ممن يضع أواني الطعام ساخنة في الثلاجة؟، أمر شائع بين ربات المنازل، والكثير من الأشخاص، الذين يعتقدون أن تواجد الأطعمة خارج الثلاجة قد يعرضها للتلف، الأمر صحيحح بالفعل، ولكن يتوقف دومًا على درجات حرارة الأطعمة.

وعلى الرغم من أن حفظ الأطعمة في الثلاجة أمرًا ضروريا، للحفاظ على صحتها، ولكن حفظها مباشرة، قد يسبب العديد من المشكلات، والتي لم تتوقف على المشكلات الصحية فقط.

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن في الثلاجة مباشرة؟

وفقًا لما نصحت به الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، فيجب على ربات المنازل، عدم وضع الطعام مباشرة وهو ساخن، بل الانتظار، حتى لا يؤدي الأمر إلى زيادة درجة الحرارة الداخلية ويتسبب في مخاطر صحية على رأسها البكتيريا وفساد الأطعمة.

وأشارت الاستشاري، لعدم ترك الأطعمة أيضًا في الخارج حتى لا تنمو البكتيريا، بل الانتظار ومن ثم حفظها في قوالب مخصصة ووضعها في الثلاجة.

متى يتم حفظ الطعام في الثلاجة؟

بحسب ما ذكره مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) فإنه يمكن الاحتفاظ بالطعام بالخارج لمدة أقصاها ساعتين بعد الطهي، خاصة إن بعد هذا الوقت تبدأ البكتيريا في النمو، وقد تصل إلى التسمم الغذائي.

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن في الثلاجة مباشرة.. خطر يكلفك الكثير

ليست فقط المشكلات الصحية، بل إن الأمر قد يسبب لك مشكلة مادية كبيرة، إذ حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من وضع الطعام الساخن في الثلاجة، مشددًا على ضرورة الانتظار حتى يبرد، ومن ثم حفظه، وذلك للتوفير في الاستهلاك الكبير في الكهرباء.

ويؤدي الاحتفاظ بالطعام الساخن بالثلاجة مباشرة إلى رفع درجة الحرارة بالداخل، ما يجعل ضاغط الثلاجة يعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة الحرارة بالداخل، وهو ما يزيد من استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

كما إن الأمر يؤثر على المدى الطويل على عمر الثلاجات.

نصائح أخرى لمنع استهلاك الثلاجة للكهرباء

- تجنب وضع الطعام الساخن في الثلاجة وانتظر حتى يبرد، ستوفر في الاستهلاك.

- إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة، لمنع عملها بطاقة أكبر ومن ثم استهلاك كهرباء أكثر.

- غلق باب الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لباب الثلاجة للتقليل من تسرب البرودة.

- تنظيف المكثف وموتور الثلاجة، لأن تراكم التراب على المكثف يزيد من استهلاك الكهرباء.

- ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم من خلف الثلاجة لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد، حتى تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية.