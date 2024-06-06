اعرف المدة المناسبة لتشغيل الثلاجة بعد تنظيفها.. «عشان المحرك ميتحرقش»

الثلاجة من الأجهزة الأساسية في المنزل، ولابد من تنظيفها بشكل دوري للقضاء على الروائح الكريهة، ويجب مراعاة فصل الكهرباء عن الثلاجة أثناء عملية التنظيف، لتجنب ملامسة المياه للجزيئات الحساسة بداخلها فتحترق أو تتلف، لذا يجب ترك فترة زمنية فاصلة قبل تشغيلها مرة أخرى، لضمان جفافها تمامًا، وتختلف المدة باختلاف المحلول المستخدم في التنظيف.

يمكن تجهيز خليط لتنظيف الثلاجة من الداخل، وإزالة أي رواسب أو بقع، بالإضافة إلى القضاء على الروائح الكريهة، بحسب موقع Good Housekeeping.

المكونات:

كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من البيكنج صودا أو البيكربوناتو الصوديوم.

عصير ليمونة كبيرة لإزالة أي روائح كريهة.

الطريقة:

في وعاء عميق يوضع نصف كوب من البيكنج صودا، وعصير ليمونة كبيرة، ويتم خلطهم جيدًا، ثم يضاف كوب الخل بالتدريج، لأنه يؤدي إلى حدوث فوران، ويمكن وضعه في بخاخ لتسهيل استخدامه، ويتم فصل الثلاجة من الكهرباء لتنظيفها، ويرش كمية منه على كل مكان بالداخل والخارج، ويتم الانتظار دقيقة أو دقيقتين، ثم يزال بمنديل أو قطعة من القماش، وملاحظة الفرق جيدًا، إذ تعود الثلاجة كما كانت نظيفة.

متى يمكن تشغيل الثلاجة بعد تنظيفها؟