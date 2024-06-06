اعرف المدة المناسبة لتشغيل الثلاجة بعد تنظيفها.. «عشان المحرك ميتحرقش»
كتب:
شروق مراد
09:46 ص | الخميس 06 يونيو 2024
تنظيف الثلاجة
الثلاجة من الأجهزة الأساسية في المنزل، ولابد من تنظيفها بشكل دوري للقضاء على الروائح الكريهة، ويجب مراعاة فصل الكهرباء عن الثلاجة أثناء عملية التنظيف، لتجنب ملامسة المياه للجزيئات الحساسة بداخلها فتحترق أو تتلف، لذا يجب ترك فترة زمنية فاصلة قبل تشغيلها مرة أخرى، لضمان جفافها تمامًا، وتختلف المدة باختلاف المحلول المستخدم في التنظيف.
يمكن تجهيز خليط لتنظيف الثلاجة من الداخل، وإزالة أي رواسب أو بقع، بالإضافة إلى القضاء على الروائح الكريهة، بحسب موقع Good Housekeeping.
المكونات:
- كوب من الخل الأبيض.
- نصف كوب من البيكنج صودا أو البيكربوناتو الصوديوم.
- عصير ليمونة كبيرة لإزالة أي روائح كريهة.
الطريقة:
- في وعاء عميق يوضع نصف كوب من البيكنج صودا، وعصير ليمونة كبيرة، ويتم خلطهم جيدًا، ثم يضاف كوب الخل بالتدريج، لأنه يؤدي إلى حدوث فوران، ويمكن وضعه في بخاخ لتسهيل استخدامه، ويتم فصل الثلاجة من الكهرباء لتنظيفها، ويرش كمية منه على كل مكان بالداخل والخارج، ويتم الانتظار دقيقة أو دقيقتين، ثم يزال بمنديل أو قطعة من القماش، وملاحظة الفرق جيدًا، إذ تعود الثلاجة كما كانت نظيفة.
متى يمكن تشغيل الثلاجة بعد تنظيفها؟
- بعد تنظيف الثلاجة لا يتم تشغيلها على الفور، بل يجب الانتظار فترة من الوقت، قد تطول أو تقصر بحسب محلول التنظيف المستخدم، إذا كان خفيفا أو جافا أو سريعا، يفضل الانتظار مدة لا تقل عن نصف ساعة.
- وإذا كان المحلول المستخدم قوي، يجب الانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين، وتحتاج الثلاجات الكبيرة لمدة فصل عن الكهرباء تزيد على ساعتين، حتى تجف تمامًا.
- لا يجب تشغيل الثلاجة إلا بعد التأكد من تجفيفها، حتى لا يؤدي ذلك إلى تلف المحرك، لذا يجب الانتظار.