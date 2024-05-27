«نحطها في الخزين أم الثلاجة».. أفضل طريقة لحفظ التوابل من التعفن والرطوبة

التوابل من الأشياء الأساسية في المطبخ، حيث تحرص السيدات على استخدامها في الأكلات المٌختلفة لأنها تٌعطي مذاقا لذيذا، لكن هناك مُشكلة تٌواجهن ربات البيوت في فصل الصيف، وهي أن التوابل معرضة للتعفن والرطوبة نتيجة عدم تخزينها بطريقة صحيحة، ما يجعلهن يبحثن عن أفضل طريقة لتخزينها حتى تبقى أكبر فترة مٌمكنة.

أفضل مكان لحفظ التوابل

يعد أفضل طريقة لتخزين التوابل لبقائها لفترة طويلة هي وضعها في الفريزر، لأنه يمنع وصول رطوبة الطقس وحرارته وبخار الماء إلى التوابل عن طريق تجميدها، لذلك يجب على الأمهات وضع التوابل في الفريزر في حال الرغبة لبقائها لسنوات طوال، خاصة أن بعض التوابل تتأثر سلبًا بالحرارة الشديدة، لكن تخزينها يٌساعد في الحفاظ على جودتها وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة.

يٌمكن إجراء بعض الأمور قبل حفظ التوابل في الثلاجة، منها وضعها في علب مٌحكمة الإغلاق لأنها تُقلل من التعرض للرطوبة في بعض الحالات، حيث إن التوابل الجافة، يٌمكن الاكتفاء بتخزينها في مكان بارد وجاف خارج الثلاجة، مثل الثوم، والبصل البودرة.

أما التوابل مثل الفلفل الأسود والزعفران، فهي من الأفضل وضعها في مكان جاف وبعيد عن أشعة الشمس، لكن من الضروري عند وضع التوابل في المطبخ لا بد أن تكون في درجة حرارة مُتوسطة، لذلك يجب وضعها بعيدا عن الموقد والسخانات.

أسباب تلف التوابل

هناك العديد من الأسباب التي تُؤدي إلى تلف التوابل، ومنها تأثير الحرارة، حيث إن درجات الحرارة العالية يمكن أن تؤدي إلى تحول في الخصائص الكيميائية للتوابل ما يسبب فُقدان النكهة، وأيضا التعرض المباشر للهواء من الممكن أن يُؤدي إلى تأكسد المركبات العطرية، وبالتالي قد يؤثر على الطعم والرائحة.