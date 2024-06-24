لماذا نشعر داخل السيارة بحرارة أشد من المعلنة؟.. «الأرصاد» توضح
كتب:
عبدالعزيز سلامة
09:03 م | الإثنين 24 يونيو 2024
قائد سيارة في الحر - أرشيفية
يتساءل بعض الناس عن سبب اختلاف إحساسنا بدرجات الحرارة داخل السيارات عن درجات الحرارة الفعلية أو المعلنة من قبل هيئة الأرصاد الجوية، وهو أمر قد يلاحظه الكثير ولا يعرف سببه، فعندما تعلن الهيئة مثلا أن العظمى اليوم على القاهرة 36 درجة مئوية، وهناك شخص ما يقود سيارته وقت الظهيرة؛ فإنه يشعر بأن درجة الحرارة قد تخطت الـ40 درجة، فلماذا هذا الاختلاف؟.
لماذا نشعر بحرارة شديدة داخل السيارة؟
أجابت هيئة الأرصاد الجوية، عن ذلك التساؤل بأن هذا الشعور بالحرارة الزائدة صحيح فعلا؛ لأن الشخص في هذه الحالة يتواجد داخل جسم معدني يمتص المزيد والمزيد من حرارة الشمس ويسخن سريعا؛ لذلك نجد أن الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل، أهمها وقت التعرض للشمس ومدته وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة، ولهذه الاختلافات في الإحساس بالحرارة وضعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية معايير موحدة لقياس درجات الحرارة في العالم كله.
نصائح لمنع الشعور بالحرارة الشديدة
- اشرب الكثير من الماء.
- تناول الفواكه والخضراوات.
- تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.
- ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون.
- ارتداء قبعة ونظارات شمسية.
- استخدام مظلة أو شمسية.
- تبريد الجسم
- خذ حمامًا باردًا.
- استخدم مكيف الهواء أو المروحة.
- ضع منشفة مبللة على رقبتك أو معصميك.
- استخدم رذاذ الماء البارد.
- قلل من النشاط البدني خلال ساعات الذروة.
- تناول وجبات صغيرة.
- احصل على قسط كاف من النوم.
- تجنب الكافيين والكحول.
- اهتم بنظافة منزلك.