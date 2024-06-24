لماذا نشعر داخل السيارة بحرارة أشد من المعلنة؟.. «الأرصاد» توضح

يتساءل بعض الناس عن سبب اختلاف إحساسنا بدرجات الحرارة داخل السيارات عن درجات الحرارة الفعلية أو المعلنة من قبل هيئة الأرصاد الجوية، وهو أمر قد يلاحظه الكثير ولا يعرف سببه، فعندما تعلن الهيئة مثلا أن العظمى اليوم على القاهرة 36 درجة مئوية، وهناك شخص ما يقود سيارته وقت الظهيرة؛ فإنه يشعر بأن درجة الحرارة قد تخطت الـ40 درجة، فلماذا هذا الاختلاف؟.

لماذا نشعر بحرارة شديدة داخل السيارة؟

أجابت هيئة الأرصاد الجوية، عن ذلك التساؤل بأن هذا الشعور بالحرارة الزائدة صحيح فعلا؛ لأن الشخص في هذه الحالة يتواجد داخل جسم معدني يمتص المزيد والمزيد من حرارة الشمس ويسخن سريعا؛ لذلك نجد أن الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل، أهمها وقت التعرض للشمس ومدته وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة، ولهذه الاختلافات في الإحساس بالحرارة وضعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية معايير موحدة لقياس درجات الحرارة في العالم كله.

نصائح لمنع الشعور بالحرارة الشديدة