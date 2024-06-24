 أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا أنصح بالحصول على الفتاوى من الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنّ استقبال دار الإفتاء 1.6 مليون فتوى العام الماضي تعبر عن ثقة الجمهور فيها ومؤسسات الدولة، مواصلا: «ننطلق من منطلق هو المنافسة والمشاركة، فلا نحارب ولا نحاكم أحد، ويجب أن نسبح سباحة رشيدة في هذا التيار».

وأضاف «عمران»، في حواره ببرنامج «الخلاصة»، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة «المحور»: «هناك ثقة كبيرة من المصريين في المؤسسات الرسمية المعتمدة في دار الإفتاء المصرية».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «دار الإفتاء اتخذت إجراءات كثيرة للتعامل مع الأجيال التي تستخدم السوشيال ميديا، فقد استخدمت البث مباشر، كما أن مؤشرات موقعنا على جوجل مبشرة جدا من داخل وخارج مصر، وهناك أيضا الذكاء الاصطناعي الذي يجب أن نعتبره مجالا خادما للوعي والأفكار، ولكن لا أنصح أي أحد بالحصول على الفتاوى عبر شات جي بي تي».