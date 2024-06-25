بدون مقدم وسداد على 8 سنوات.. تفاصيل قرض السيارة من بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية برامج متنوعة للتمويل، من بينها قرض السيارة بضمان الوظيفة، وبدون مقدم وتقسيط على مدار 8 سنوات.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك الإسكندرية لشهر يونيو الجاري، المنشور على الموقع الرسمي، يمكن الحصول على التمويل بدون دفعة مقدمة وبسعر عائد تنافسي، بالإضافة إلى تأمين على الحياة.

تفاصيل قرض السيارة من بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية القرض للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر والراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة.

وتصل مدة التمويل للسيارة إلى 8 سنوات، وبالنسبة لقيمة التمويل تصل إلى 2 مليون جنيه، حسب فئة العميل والشريحة، والتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

شروط الحصول على قرض السيارة

بالنسبة للشروط أو المتطلبات الأساسية للحصول على قرض السيارة من بنك الإسكندرية، يجب أن يكون عمر العميل من 21 إلى 65 عامًا، والحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر.

ويحتاج البنك بعض المستندات وهي صورة من بطاقة الرقم القومي وخطاب مفردات مرتب وفاتورة مرافق حديثة، سواء غاز أو كهرباء أو تليفون، وألا يتعدى تاريخها 3 أشهر، وعرض سعر ساري للسيارة.