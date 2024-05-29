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تصل 8 ملايين جنيه.. أعلى قرض لشراء السيارة في 3 بنوك

كتب:

منة العشماوي
05:16 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
قرض السيارة

قرض السيارة

توفر البنوك المصرية برامج تمويل متنوعة من بينهم قروض السيارة ويتنافس البعض على تقديم قرضا بقيمة مرتفعة، تصل إلى 8 ملايين جنيه.

وبحسب جدول برامج التمويل في البنوك المصرية على المواقع الرسمية، نرصد في السطور التالية أعلى قروض السيارة في قيمة التمويل بـ 3 بنوك.

قرض السيارة في البنك التجاري الدولي CIB

- تصل قيمة قرض السيارة إلى 8 ملايين جنيه، حسب فئة العميل.

- الفائدة متناقصة سنويًا، تبدأ من 22% وحتى 25.75%.

- مدة قرض السيارة في CIB تصل إلى 8 سنوات.

- يقدم البنك وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.

- تمويل حتى 100% من قيمة السيارة.

قرض السيارة في بنك SAIB

- تصل قيمة التمويل في بنك SAIB على قرض السيارة إلى 6 ملايين جنيه، حسب شريحة العميل.

- فترة سداد قرض السيارة تصل إلى 7 سنوات.

- سعر الفائدة تنافسية.

قرض السيارة في بنك القاهرة

- يصل قرض السيارة في بنك القاهرة بالنسبة لقيمة التمويل  إلى 6 ملايين جنيه.

- تصل فترة السداد إلى 7 سنوات.

- تبدأ الفائدة من 19.5% وتصل إلى 24% متناقصة سنويًا.

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بقلم منة العشماوي