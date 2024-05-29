تصل 8 ملايين جنيه.. أعلى قرض لشراء السيارة في 3 بنوك
كتب:
منة العشماوي
05:16 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
قرض السيارة
توفر البنوك المصرية برامج تمويل متنوعة من بينهم قروض السيارة ويتنافس البعض على تقديم قرضا بقيمة مرتفعة، تصل إلى 8 ملايين جنيه.
وبحسب جدول برامج التمويل في البنوك المصرية على المواقع الرسمية، نرصد في السطور التالية أعلى قروض السيارة في قيمة التمويل بـ 3 بنوك.
قرض السيارة في البنك التجاري الدولي CIB
- تصل قيمة قرض السيارة إلى 8 ملايين جنيه، حسب فئة العميل.
- الفائدة متناقصة سنويًا، تبدأ من 22% وحتى 25.75%.
- مدة قرض السيارة في CIB تصل إلى 8 سنوات.
- يقدم البنك وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.
- تمويل حتى 100% من قيمة السيارة.
قرض السيارة في بنك SAIB
- تصل قيمة التمويل في بنك SAIB على قرض السيارة إلى 6 ملايين جنيه، حسب شريحة العميل.
- فترة سداد قرض السيارة تصل إلى 7 سنوات.
- سعر الفائدة تنافسية.
قرض السيارة في بنك القاهرة
- يصل قرض السيارة في بنك القاهرة بالنسبة لقيمة التمويل إلى 6 ملايين جنيه.
- تصل فترة السداد إلى 7 سنوات.
- تبدأ الفائدة من 19.5% وتصل إلى 24% متناقصة سنويًا.