مدة تصل لـ12 عاما.. تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية أنواعا من برامج التمويل، من بينها قرض أصحاب المعاشات، بحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه، ومدة القرض تصل لـ12 سنة.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك الإسكندرية لشهر مايو 2024، تتراوح الفائدة على قرض أصحاب المعاشات بين 21.5%، و23% متناقصة، أي ما يعادل 20 إلى 22% ثابتة.

تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

تصل مدة القرض إلى 12 سنة، وبضمان تحويل المرتب، وقيمة القرض تصل إلى 5 ملايين جنيه، ومن شروط قرض أصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية ألا يتجاوز العمر 65 عامًا، والتعهد بتحويل المعاش للبنك.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

من المستندات المطلوبة للحصول على القرض من بنك الإسكندرية، بطاقة شخصية سارية، وفاتورة مرافق سواء غاز أو كهرباء أو تليفون، وخطاب تحويل المعاش من جهة التأمينات، لا يتجاوز الـ30 يومًا، وفي حال كان الشخص لديه حساب لدى بنك الإسكندرية، ويعمل على تحويل المعاش عليه حينها لا يحتاج هذا المستند.