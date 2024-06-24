دورة تدريبية لرؤساء أحياء القاهرة لتعزيز حقوق الإنسان

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، دورة تدريبية لقيادات محافظة القاهرة، من رؤساء الأحياء، بمقر المجلس، لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلامًا.

شارك في الدورة بجانب السفيرة مشيرة خطاب، السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، وعصام شيحة عضو المجلس، وبحضور المهندس أحمد معروف رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القاهرة، ورضوى كمال مسئول حقوق الإنسان عن المنطقة الشرقية والشمالية وحسين علي مسئول حقوق الإنسان عن المنطقة الغربية والجنوبية، وقيادات ورؤساء أحياء محافظة القاهرة، وذلك تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتوجيهات الدكتورة أميرة خميس وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ومدير عام المكتب الفني للمحافظ.

مبادئ حقوق الإنسان

وتضمن البرنامج التدريبي عددا من المحاور شملت التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، منها: «الرؤية، والاختصاصات، وآليات العمل، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وماهية حقوق الإنسان، والتعريف بالاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان، وإلقاء الضوء على جهود رؤساء الأحياء لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلامًا، ومواجهة العديد من التحديات التي من الممكن أن تعرقل عملهم على تعزيز حقوق الإنسان في نطاق أحيائهم».

تعزيز حقوق الإنسان

ومن أبرز هذه التحديات نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ برامج تعزيز حقوق الإنسان كالتوعية والتثقيف وبرامج دعم الفئات المهمشة وقضايا المعاقين وغيرها من التحديات.